Bebeğini kucağına alan Fahriye Evcen son görüntüsüyle şaşırttı
Geçtiğimiz Nisan ayında bebeğini kucağına aldıktan sonra kendisini pek göstermeyen Fahriye Evcen, kısa süre içerisinde fit vücuduna kavuştu.
Karan bebeğini dünyaya getiren Fahriye Evcen, her yeni anne gibi yüzden ve vücuttan aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Ancak eski formuna geri dönmek isteyen Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra paylaştığı fotoğrafla takipçilerini büyülemeyi başardı.
Paylaştığı fotoğraflarla kısa süre içerisinde yarım milyondan fazla beğeni alan Fahriye Evcen, aldığı kiloları kısa süre içinde vermesiyle de takdir topladı. Peki hem formunu korumak isteyen hem de oğlunu yalnız bırakamayan Fahriye Evcen, bu kiloları nasıl verdi?
Evin bir odasını kapattı: Annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen güzel oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için için evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.
Tepki çekmişlerdi: Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebekleri 13 Nisan'da dünyaya gözlerini açmıştı. Ancak bebek doğmadan önce alınan önlemler biraz abartılmış ve kimi kesim tarafından tepki çekmişti.