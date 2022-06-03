Bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan 'baba oluyorum' pozları!
Sosyal medyayı sık kullanmayan ve yakın zamanda bebek müjdesi alan, Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan yeni pozlar geldi. Takipçileri tarafından 'baba oluyorum' pozu olarak adlandırılan fotoğraflara yoğun ilgi gösterildi. Bakın bebeğin cinsiyeti ne...
'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıklarından sonra, iki yıl önce Çeşme'de evlenen Barış Arduç ile Gupse Özay'dan geçtiğimiz zamanlarda güzel bir haber gelmişti. Özay'ın, 6 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Arduç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. İşte o pozlar...
Baba olmak için gün sayan Barış Arduç, Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu. Bahçede objektif karşısına geçen Arduç'un pozları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Eşinin hamileliğiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Barış Arduç'a "Şair burada 'Baba oluyorum!'u verdiği pozlara yansıtmış." ve "Yakışıklı baba gelmiş." şeklinde yorumlar yapıldı.
Söylentilere göre çiftin, kız bebekleri olacak.