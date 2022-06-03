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Bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan 'baba oluyorum' pozları!

Bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan 'baba oluyorum' pozları!

Sosyal medyayı sık kullanmayan ve yakın zamanda bebek müjdesi alan, Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan yeni pozlar geldi. Takipçileri tarafından 'baba oluyorum' pozu olarak adlandırılan fotoğraflara yoğun ilgi gösterildi. Bakın bebeğin cinsiyeti ne...

Bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan 'baba oluyorum' pozları!

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıklarından sonra, iki yıl önce Çeşme'de evlenen Barış Arduç ile Gupse Özay'dan geçtiğimiz zamanlarda güzel bir haber gelmişti. Özay'ın, 6 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Arduç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. İşte o pozlar...

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Bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan 'baba oluyorum' pozları!

Baba olmak için gün sayan Barış Arduç, Instagram'dan yeni paylaşımlarda bulundu. Bahçede objektif karşısına geçen Arduç'un pozları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. 

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Bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan 'baba oluyorum' pozları!

Eşinin hamileliğiyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Barış Arduç'a "Şair burada 'Baba oluyorum!'u verdiği pozlara yansıtmış." ve "Yakışıklı baba gelmiş." şeklinde yorumlar yapıldı.

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Bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan 'baba oluyorum' pozları!

Söylentilere göre çiftin, kız bebekleri olacak.

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