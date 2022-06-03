Bebeğin cinsiyeti belli oldu! Gupse Özay'ın eşi Barış Arduç'tan 'baba oluyorum' pozları!

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıklarından sonra, iki yıl önce Çeşme'de evlenen Barış Arduç ile Gupse Özay'dan geçtiğimiz zamanlarda güzel bir haber gelmişti. Özay'ın, 6 aylık hamile olduğu öğrenilmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çiftten Arduç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti. İşte o pozlar...