Bebeğin adı belli oldu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çocuklarına bakın hangi ismi verdi
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Burak Özçivit'ile evli olan Fahriye Evcen, dün karnı burnunda paylaştığı hamilelik pozlarıyla takipçilerinin beğenisini almıştı. Çift, bebeklerine koydukları isimle bugün bir kez daha gündeme geldi.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan'ın ardından ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
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İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu hamilelik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
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Fahriye Evcen, "Kavuşmaya az kaldı" notuyla karnı burnunda pozlarını dün paylaşmıştı.
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Burak Özçivit ise eşinin hamilelik pozlarının altına "Bekliyoruz" yorumunda bulunmuştu.
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