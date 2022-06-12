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Bear Grylls dünyaya rezil oldu! Meğer herkesi kandırmış

Bear Grylls dünyaya rezil oldu! Meğer herkesi kandırmış

Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmişti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri tüm dünyayı adeta şaşkına çevirdi.

Bear Grylls dünyaya rezil oldu! Meğer herkesi kandırmış

Vahşi doğadaki yaşantısının ekrana aktarıldığı İnanılmaz Kurtuluş'un cesur çocuğu olarak anılan Bear Grylls'in programının kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

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Bear Grylls dünyaya rezil oldu! Meğer herkesi kandırmış

Bear Grylls zor koşullarda vahşi hayvanlara karşı hayatta kaldığı günleri İnanılmaz Kurtuluş adlı programda yayınlıyordu.

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Bear Grylls dünyaya rezil oldu! Meğer herkesi kandırmış

Programındaki sahnelerle izleyenleri ekran başına kilitleyen Bear Grylls'in foyası ortaya serildi.

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Bear Grylls dünyaya rezil oldu! Meğer herkesi kandırmış

Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

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