BDDK'nın kararı sonrası altın ve dolar çakıldı! İslam Memiş'ten bomba yorum yatırımcı ne yapmalı düşüş sürer mi?

-Kasamda döviz var, bir de TL kredisi çekeyim, hem kurdan kazanayım, hem de TL borçlanması ile malı götüreyim düşüncesi vardı. BDDK, senin sermayen var, TL ihtiyacın varsa dövizi satıp ihtiyacını göreceksin diye bir karar çıkardı. Çok da isabetli bir karardı.