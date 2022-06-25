BDDK'nın kararı sonrası altın ve dolar çakıldı! İslam Memiş'ten bomba yorum yatırımcı ne yapmalı düşüş sürer mi?
BDDK'nın kredi kararı sonrası altın ve dolarda sert düşüş yaşandı. Son rakamlar yatırımcıları şaşırtmaya devam ederken haftalardır 1000 liranın üstünde işlem gören gram altın 990 liraya göz kırptı. Dolar da 16.88 lira seviyelerinde... Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten de dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
BDDK'nın dünkü kararı sonrası dolar ve gram altında düşüş yaşandı. Peki, beklenti ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi. Memiş'in değerlendirmeleri şu şekilde:
-Dün mesai bittikten sonra BDDK bir karar açıkladı, şirketlere, eğer döviz varlıklarınız 15 milyon TL üzerine tekabül ediyorsa, artık kredi kullanamayacaksınız. Kasanızda döviz var, bozdurarak TL ihtiyacınızı giderebilirsiniz dedi.
-Kasamda döviz var, bir de TL kredisi çekeyim, hem kurdan kazanayım, hem de TL borçlanması ile malı götüreyim düşüncesi vardı. BDDK, senin sermayen var, TL ihtiyacın varsa dövizi satıp ihtiyacını göreceksin diye bir karar çıkardı. Çok da isabetli bir karardı.
-Geçen yıl da döviz kuru 18 seviyesini gördüğünde kimse dövizine dokunmuyordu, teminat gösterip kredi kullanıyordu. Türkiye'nin ekonomisi onların umurunda değil. 15 milyon TL karşılığı dövizi olanlar dokunmuyor, TL kredisi kullanıyor. Enflasyon patlak versin, çarşı pazarda insanlar mağdur olsun. Zenginin daha zengin olduğu sistem bozulmuş oldu.