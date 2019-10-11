BBC IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevlerine girdi
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PYD hedeflerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası üzerinde en çok konuşulan başlıklar arasında bu bölgede yer alan IŞİD cezaevleri geliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, kampların ya da hapishanelerin güvenli bölge sınırları içinde kalması halinde Türkiye olarak gerekeni yapacaklarını söyledi.
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Çavuşoğlu, "Bizim oluşturacağımız güvenli bölgenin güneyinde kalanlardan Amerikalılar ve diğerleri sorumludur" şeklinde konuştu.
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Ana gövdesini PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adına yapılan açıklamada ise IŞİD'li mahkumların kaçma risklerini mevcut durum nedeniyle arttığı uyarısı yapıldı.
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Reuters'a konuşan üst düzey bir SDG yetkilisi olan Jia Kurd, Türkiye'nin operasyonu için, "Bu saldırı kesinlikle cezaevinde bulunan DAEŞ militanlarına yönelik güvenlik önlemlerini zayıflatacak" dedi.
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