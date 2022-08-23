Bazıları dünyada yok, değeri 1 milyon TL Elazığlı adamın çakmak koleksiyonu şaşırttı
ELAZIĞLI bir vatandaşın, çakmak koleksiyonu görenlerin dikkatini çekti. 24 yıllık koleksiyonda, Türkiye'de ve dünyada tek olan çakmaklar da var. Bir milyon TL değerindeki koleksiyonda en pahalı çakmak bakın ne kadarmış...
Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyünde yaşayan 41 yaşındaki Hakan Zilayaz, 17 yaşındayken çakmaklara heves saldı.
Köydeki vatandaşların elinde gördüğü muhtar çakmağını alan Zilayaz, daha sonra çakmaklara olan sevgisinin arttığını fark ederek biriktirmeye karar verdi.
Bir süre yakınlarından aldığı çakmakları biriktiren Zilayaz, yaptığı araştırmalar sonucunda Fransız marka bir çakmakla tanışarak o markanın koleksiyonunu yapmaya başladı.
Bir süre çakmak biriktirdikten sonra Türkiye’de ve dünya genelinde çakmak koleksiyoncularıyla yaptığı görüşmeler, hobisini daha fazla arttırdı. Çeşitli yerlerden tanıştığı koleksiyoncularla çakmak takası yapan Hakan Zilayaz, 24 yılda 2 bine yakın çakmak biriktirdi.