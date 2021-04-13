Bazı ülkeler askıya almıştı! Oxford/AstraZeneca aşısının yeni yan etkisi ortaya çıktı

NTV'de yer alan habere göre, bununla birlikte veriler ayrıca İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi'nin (MHRA) Mart ayı sonlarına kadar AstraZeneca aşısı verilen 20 milyon kişiden üçünde kaçış sendromu vakası tespit ettiğini gösterdi.