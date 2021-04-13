Bazı ülkeler askıya almıştı! Oxford/AstraZeneca aşısının yeni yan etkisi ortaya çıktı
AVRUPA Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı geliştiren Oxford/AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması dışında, "kaçış sendromu" olarak da bilinen “sistemik kılcal sızıntı sendromu”na da neden olabileceğini duyurdu.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Oxford/AstraZeneca koronavirüs aşısını olan beş kişide potansiyel olarak tehlikeli başka bir kanla ilişkili sağlık sorunu tespit edildiğini duyurdu: Kaçış sendromu.
NTV'de yer alan habere göre, bununla birlikte veriler ayrıca İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi'nin (MHRA) Mart ayı sonlarına kadar AstraZeneca aşısı verilen 20 milyon kişiden üçünde kaçış sendromu vakası tespit ettiğini gösterdi.
Kaçış sendromu belirtileri neler?
ABD’nin en büyük hastanelerinden Mayo Clinic'e göre, kaçış sendromu olarak da adlandırılan sistematik kılcal sızıntı sendromu nedeniyle, sıvı kan dolaşımından dışarı çıktıkça kan hacmi ve kan basıncı düşüyor.
Bu durum böbreklerdeki, beyindeki ve karaciğerdeki dokuları normal işleyişi için ihtiyaç duydukları oksijen ve besinlerden mahrum bırakabiliyor. Durum tedavi edilmezse organ yetmezliğine hatta ölüme yol açabiliyor.