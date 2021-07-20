Bayramda vakalar fırlayacak! 4. dalga Eylül'den önce başlayacak korkusu memleketlerine taşıyacaklar
Hükümet, bayramdaki hareketliliğin vaka sayısına etkisini masaya yatırdı. Bayram sonrası yaklaşık 20 milyon kişinin daha hızla aşılanarak virüse karşı ‘dalgakıran’ oluşturulması hedefleniyor. Uzmanlar ise 4. dalganın Eylül'den önce başlamasından endişe ediyor.
Koronavirüs salgınının yaz aylarında ulaştığı nokta ve bayram tatiliyle birlikte başlayan vaka sayısındaki artış, aşılama hızının arttırılmasını zorunlu kıldı. Hükümet, bayramdaki hareketliliğin vaka sayısına etkisini masaya yatırdı. Bayram sonrası yaklaşık 20 milyon kişinin daha hızla aşılanarak virüse karşı ‘dalgakıran’ oluşturulması hedefleniyor. Bu yılki Kurban Bayramı tatilinde geçen yıl yaz aylarına kıyasla daha fazla hareketlilik yaşanması ve bazı illerde ciddi kalabalıkların oluşması, tatil dönüşü yeni pikler yaşanması konusunda endişe yaratıyor.
Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, "Eylül ayında tüm dünyada ve Türkiye'de dördüncü dalga bekleniyordu. Bayram nedeniyle yaşanan iç göç, vatandaşların 'Nasılsa aşı oldum' diye düşünerek rehavete kapılması ve maskeden sıkılıp takmaması gibi nedenlerle, beklenen dördüncü dalga eylülden daha erken yaşanabilir" dedi.
Eylül'de ne olacağını 2 haftada anlayacağız
"Eylülde ne olacağını bayramdan sonraki ilk iki hafta anlayacağız" diyen Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise, "İnsanlar çok dikkatsizler. O maskesiz kalabalıkları görünce ürküyorum" diye konuştu.
Geçen yıl tatil bu kadar hareketli değildi
"Geçen yılki tatil hareketliliği bu kadar fazla değildi. Bu yıl hem yoğunluk fazla hem Delta varyantı çok etkili. Tek başına aşıya güvenemeyiz. Çünkü yetersiz bir aşılama var ve insanlar artık kurallara dikkat etmiyor. Bu yüzden tatil dönüşü belki aşılamanın etkisiyle hastaneye yatışlar artmaz ama vakalar zıplayacaktır."