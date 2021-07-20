Bayramda vakalar fırlayacak! 4. dalga Eylül'den önce başlayacak korkusu memleketlerine taşıyacaklar

Geçen yıl tatil bu kadar hareketli değildi

"Geçen yılki tatil hareketliliği bu kadar fazla değildi. Bu yıl hem yoğunluk fazla hem Delta varyantı çok etkili. Tek başına aşıya güvenemeyiz. Çünkü yetersiz bir aşılama var ve insanlar artık kurallara dikkat etmiyor. Bu yüzden tatil dönüşü belki aşılamanın etkisiyle hastaneye yatışlar artmaz ama vakalar zıplayacaktır."