Bayramda sakin kente akın ettiler! Nüfusu 100 bini geçti, trafik kitlendi, plajlar doldu taştı!
Uluslararası Sakin Kentler Birliği (Cittaslow) Genel Sekreterliği tarafından 'Sakin Kent' ilan edilen Muğla'nun Ula ilçesine bağlı Akyaka'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Azmak Nehri ile de ünlü olan tatil beldesi Akyaka'nın 3 bin olan yerleşik nüfusu Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 100 bini geçti. Akyaka plajında ve yollarda adım atacak yer kalmazken, tatilciler araçları için park yeri bulmakta da büyük sıkıntı yaşadı. Günde 31 bin aracın giriş yaptığı beldedeki yollar da kilitlendi.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Azmağı ile sörf alanı ve sahili ile Muğla’da günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula’nın ‘sakin kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki yoğunluk dron ile görüntülendi.
Sahil, Kadın Azmağı ve Akyaka girişinde adeta insan seli yaşanırken, mahalle içinde araçla hareket etmek neredeyse imkansız hale geldi.
Sabah erken saatlerde İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak gibi yakın illerden araçları ile Akyaka’ya gelen vatandaşlar, çeşitli aktiviteleri yapma imkanına sahip.
Yüzmek ve güneşlemek isteyenler sahile, Kadın Azmağında tekne turu yapmak isteyenler küçük elektrikli tekneler ile tekne turuna çıkıyor.