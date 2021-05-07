Bayramda sağlıklı beslenme nasıl olmalı? Uzmanlardan beslenme uyarısı

Bayramda birdenbire fazla yemek, şeker, çikolata, ağır şerbetli tatlılar ve diğer tatlıları aşırı tüketmenin sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir diyen Lokman Hekim Van Hastanesi Diyetisyeni Funda Budak şu ifadeleri kullandı: “Yeterli, sağlıklı ve dengeli beslenme hayatın her döneminde ilke edinilmelidir. Son yıllarda açlık sürelerinin giderek uzadığı Ramazan dönemlerinde gerek verilen listeler gerekse tavsiyelerimizle sağlıklı beslenmenin Ramazan ayında da uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat Ramazan ayında dikkatli olup sonrasında, ‘Bir ay boyunca aç kalmışım, şimdi dilediğimi yerim’ veya ‘kaybettiğim enerjiyi alayım, bayram sonrası toparlarım’ gibi düşüncelerle yiyeceklere saldırmamak gerekir. Genellikle safra kesesi veya mide rahatsızlıklarının ortaya çıkışı ya da rahatsızlıklarının artışı bu dönemlere denk gelebilir"