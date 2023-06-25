Bayramda hava nasıl olacak? Hava tahmin uzmanı açıkladı yağış var ama... İstanbul, Ankara, İzmir...

"Marmara'nın güney ve doğusunda Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de salı günü için sağanak geçişleri bekliyoruz. Bir de yine Akdeniz'in iç kesimlerinde de Toroslar mevkisinde de salı günü kısa süreli sağanak beklentimiz var, onun dışında yurdun büyük bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık olacak."