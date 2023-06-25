Bayramda hava nasıl olacak? Hava tahmin uzmanı açıkladı yağış var ama... İstanbul, Ankara, İzmir...
Bayram tatili 9 gün oldu on binlerce kişi yollara düştü. Peki geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlar devam edecek mi? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik tek tek açıkladı.
Mayıs ve haziranın ilk yarısında görülen yağışların yurdu terk ettiğini söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Çelik, "Geçtiğimiz sistemdeki gibi kuvvetli yağışlar beklemiyoruz." dedi.
Arife günü ağırlıklı olarak yurdun kuzey bölgelerinde yağış geçişleri görüleceğini dile getirerek Çelik şunları kaydetti:
"Marmara'nın güney ve doğusunda Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Karadeniz'de salı günü için sağanak geçişleri bekliyoruz. Bir de yine Akdeniz'in iç kesimlerinde de Toroslar mevkisinde de salı günü kısa süreli sağanak beklentimiz var, onun dışında yurdun büyük bölümünde yağış beklemiyoruz. Hava az bulutlu ve açık olacak."
Kurban Bayramı'ndaki yağış durumuna ilişkin de bilgi veren Çelik, "Bayrama baktığımızda yine genellikle Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ağırlıklı yağış geçişleri göreceğiz. Bu yağışlar kısa süreli sağanak şeklinde görülecek. İç ve güney bölgelerimizde bayram süresinde de yine büyük oranda yağış beklemiyoruz.