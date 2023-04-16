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Bayramda hava nasıl olacak? Bu haftaya dikkat Meteoroloji harita paylaştı!

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Bayramda hava nasıl olacak? Bu haftaya dikkat Meteoroloji harita paylaştı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna dair güncel verileri yayınladı. Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak? Bu haftaya dikkat Meteoroloji harita paylaştı!

"Ramazan Bayramı'nda hava nasıl?" olacak sorusunun yanıtı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Meteoroloji bu merakları giderecek son verileri harita ile paylaştı. İşte bayramda yurt genelinde beklenen hava durumu...

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Bayramda hava nasıl olacak? Bu haftaya dikkat Meteoroloji harita paylaştı!

Bugün havanın özeti: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’in batısında sağanak yağış görülecek.

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Bayramda hava nasıl olacak? Bu haftaya dikkat Meteoroloji harita paylaştı!

 Ülkemiz genelinin bugün parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bayramda hava nasıl olacak? Bu haftaya dikkat Meteoroloji harita paylaştı!

Arife günü tüm yurdu etkileyecek

Öte yandan çarşamba günü yurdun büyük bölümünü saracak olan yağışlar perşembe günü tüm yurdu etkileyecek.

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