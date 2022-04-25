Bayramda çalışanlar yaşadı! Telafi izni ve arefe günü detayına dikkat!

Bayram tatilinde işbaşı yapanlara çift maaş. 4857 Sayılı İş Kanununa göre bayramda çalışan sigortalıların çalıştıkları her gün için bir yevmiye tutarında ilave ücret almaları gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle bayramdaki bir günlük çalışmasının karşılığı olarak kendisine iki günlük ücret ödenmesi gerekmektedir. Zamlı bu ücret arife günü öğleden sonra yapılan çalışmayı da kapsamaktadır.