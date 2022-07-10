Bayramda çalışanlar dikkat! Evden de çalışsanız ek ücret alabilirsiniz!

Bu yıl 4.5 günlük Kurban Bayramı tatili ve tatil sonundaki iki iş günü sonrasında 15 Temmuz ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ tatili sonunun hafta sonuna denk gelmesi üzerine aradaki iki çalışma günü kamu çalışanlarının idari izinli sayılması üzerine bayram tatilinin 9.5 güne uzamış olması konuyu daha da karmaşık hale getirmiş bulunuyor.