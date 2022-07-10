Bayramda çalışanlar dikkat! Evden de çalışsanız ek ücret alabilirsiniz!
9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca evden veya ofisten çalışan kişiler fazladan ek ücret alma hakkına sahip. Ayrıca haftalık çalışma süresi 45 saati geçecek şekilde fazladan mesai harcayanlar da ekstra yevmiye hakkı kazanıyor. İşte detaylar...
Kurban Bayramı'nın hafta sonu ile birleşmesi ile 9 günlük bayram tatili sonrası birçok kişi iş stresinden uzaklaştırmak için evlerinden uzaklaşmıştı.
Ancak Kurban Bayramı tatili günleri içerisinde mecburiyetten dolayı evden veya ofisten çalışanlar da bulunuyor. Yasalara göre bayram tatili süresince çalışanlar ek ücret hakkına sahip.
Uygulamada ulusal bayram ve genel tatil günleri ve bu günlerde çalışanlara ödenecek ücret konusunda çoğu işyerlerinde yanlış uygulamalar yapıldığı görülmektedir.
Bu yıl 4.5 günlük Kurban Bayramı tatili ve tatil sonundaki iki iş günü sonrasında 15 Temmuz ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ tatili sonunun hafta sonuna denk gelmesi üzerine aradaki iki çalışma günü kamu çalışanlarının idari izinli sayılması üzerine bayram tatilinin 9.5 güne uzamış olması konuyu daha da karmaşık hale getirmiş bulunuyor.