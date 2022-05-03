Bayramda açıldı 6 yıllık restorasyon sona erdi akın akın geldiler
SÜMELA Manastırı'ndaki 6 yıllık restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarındaki 6 yıllık süreç sona erdi. Bayram tatilini fırsat bilen teröristler akın akın ziyarete geldi.
Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95’lik bölümü tamamlanarak geçtiğimiz Pazar günü ziyarete açıldı.
Manastırda çalışmaların kalan kısmı bu yıl içinde tamamlanacağı ve artık bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtilirken, Ramazan Bayramında adeta ziyaretçi akınına uğradı.
Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırını iki günde ziyaretçi sayısı 5 bini geçerken, özellikle Arap turistlerin ilgisi dikkat çekti.
22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı.