Bayramda açıldı 6 yıllık restorasyon sona erdi akın akın geldiler

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95’lik bölümü tamamlanarak geçtiğimiz Pazar günü ziyarete açıldı.