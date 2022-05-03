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Bayramda açıldı 6 yıllık restorasyon sona erdi akın akın geldiler

Bayramda açıldı 6 yıllık restorasyon sona erdi akın akın geldiler

SÜMELA Manastırı'ndaki 6 yıllık restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarındaki 6 yıllık süreç sona erdi. Bayram tatilini fırsat bilen teröristler akın akın ziyarete geldi.

Bayramda açıldı 6 yıllık restorasyon sona erdi akın akın geldiler

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarında yüzde 95’lik bölümü tamamlanarak geçtiğimiz Pazar günü ziyarete açıldı. 

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Bayramda açıldı 6 yıllık restorasyon sona erdi akın akın geldiler

Manastırda çalışmaların kalan kısmı bu yıl içinde tamamlanacağı ve artık bir daha ziyaretçilere kapanmayacağı belirtilirken, Ramazan Bayramında adeta ziyaretçi akınına uğradı.

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Bayramda açıldı 6 yıllık restorasyon sona erdi akın akın geldiler

Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırını iki günde ziyaretçi sayısı 5 bini geçerken, özellikle Arap turistlerin ilgisi dikkat çekti.

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Bayramda açıldı 6 yıllık restorasyon sona erdi akın akın geldiler

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 

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