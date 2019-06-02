Bayram yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayram yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Bayram yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Sayfa 1

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

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Bayram yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Sayfa 2

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 günlük tatilin başladığı cuma gününden beri yaşanan yoğunluk devam ediyor.

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Bayram yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Sayfa 3

Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

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Bayram yoğunluğu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Sayfa 4

Güzergahlarda görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.

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