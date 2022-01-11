Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara 2022'nin en görkemli düğünü ile evlendi
BVS Group’un yönetim kurulu başkanı Bayram Yıldız ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın avukat kızı Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme’de görkemli bir törenle dünya evine girdi
BVS Group’un yönetim kurulu başkanı Bayram Yıldız ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın avukat kızı Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme’de görkemli bir törenle dünya evine girdi. Davetlilerin şıklık yarışına girdiği yılın düğünde davetlileri BVS Group yönetim kurulu üyesi Vahit Yıldız ve eşi Burçin Yıldız, yıldız ailesi adına karşıladı.
Çiftin nikah şahitliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kırış, Tuncay Özilhan, Menderes Türel yaptı.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan nikah sonrasında yıldız çifti evlilik cüzdanını Süperstar Ajda Pekkan’ın elinden aldı.
Süperstar ve Tüm şahitle ömür boyu mutluluklar diledi. Orhan Gencebay ise bir ömür boyu berhudar olun temennisinde bulundu.