BIST 2.043
DOLAR 13,85
EURO 15,70
ALTIN 802,97

Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara 2022'nin en görkemli düğünü ile evlendi

Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara 2022'nin en görkemli düğünü ile evlendi

BVS Group’un yönetim kurulu başkanı Bayram Yıldız ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın avukat kızı Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme’de görkemli bir törenle dünya evine girdi

Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara 2022'nin en görkemli düğünü ile evlendi

BVS Group’un yönetim kurulu başkanı Bayram Yıldız ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’nın avukat kızı Tuğçe Kara Mandarin Oriental İstanbul Kuruçeşme’de görkemli bir törenle dünya evine girdi. Davetlilerin şıklık yarışına girdiği yılın düğünde davetlileri BVS Group yönetim kurulu üyesi Vahit Yıldız ve eşi Burçin Yıldız, yıldız ailesi adına karşıladı.

138
Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara 2022'nin en görkemli düğünü ile evlendi

Çiftin nikah şahitliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kırış, Tuncay Özilhan, Menderes Türel yaptı.

238
Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara 2022'nin en görkemli düğünü ile evlendi

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan nikah sonrasında yıldız çifti evlilik cüzdanını Süperstar Ajda Pekkan’ın elinden aldı.

338
Bayram Yıldız ve Tuğçe Kara 2022'nin en görkemli düğünü ile evlendi

Süperstar ve Tüm şahitle ömür boyu mutluluklar diledi. Orhan Gencebay ise bir ömür boyu berhudar olun temennisinde bulundu.

438