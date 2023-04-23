Bayram trafiğini birbirine kattı! Alkollü vatandaş 4 araca kaza yaptırdı: 3 yaralı
Kırıkkale'de alkollü bir vatandaş, trafiğin yoğun olduğu karayoluna attığı poşeti geri almak isterken 4 aracın kaza yapmasına sebep oldu. 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığı kazada araçlar hurdaya döndü. Sürücüler ise karakola gitmekte direnen alkollü vatandaşa tepki gösterdi.
Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle "kilit kavşak" Kırıkkale'de araçların yoğun olduğu yola yaya olarak çıkan 1,72 promil alkollü H.K., bayram trafiğini birbirine kattı.
Yolun ortasına attığı poşeti geri almak isterken de 4 aracın zincirleme kaza yapmasına sebep oldu. Kaza yapan otomobildeki B.K. (6), Y.K. (10) ve N.G. (55) yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya sebebiyet veren alkollü H.K., karakola gitmemek için direndi.