Bayram trafiğini birbirine kattı! Alkollü vatandaş 4 araca kaza yaptırdı: 3 yaralı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.