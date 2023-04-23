Bayram tatilinden dönen akrabaları taşıyan minibüs şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Yaklaşık 50 metre sürüklenen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sebebiyle yolcular araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Kocaeli'den ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.