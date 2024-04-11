Bayram tatili nedeniyle herkes yollara düştü! Trafik durdu, yola çıkacaklar dikkat
Anadolu Ajansı
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Bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Bayramın ikinci gününde trafik durma noktasına geldi.
Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.
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Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.
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Güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.
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Kara yolundaki yoğunluğun bayram boyunca sürmesi bekleniyor.
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