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Bayram tatili nedeniyle herkes yollara düştü! Trafik durdu, yola çıkacaklar dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bayram tatili nedeniyle herkes yollara düştü! Trafik durdu, yola çıkacaklar dikkat

Bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Bayramın ikinci gününde trafik durma noktasına geldi.

Bayram tatili nedeniyle herkes yollara düştü! Trafik durdu, yola çıkacaklar dikkat

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.

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Bayram tatili nedeniyle herkes yollara düştü! Trafik durdu, yola çıkacaklar dikkat

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.

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Bayram tatili nedeniyle herkes yollara düştü! Trafik durdu, yola çıkacaklar dikkat

Güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.

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Bayram tatili nedeniyle herkes yollara düştü! Trafik durdu, yola çıkacaklar dikkat

Kara yolundaki yoğunluğun bayram boyunca sürmesi bekleniyor.

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