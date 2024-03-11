Bayram tatili kaç gün olacak: Kritik 'Pazartesi' detayı
11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı. 30 günün ardından mübarek aya bayramla veda edilecek. Tatil yapmak isteyenler, öğrenciler, çalışanlar ise şimdiden bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Turizmciler de konuya dahil olarak 9 günlük tatil istedi. Seçim, bayram, nevruz ve paskalyanın arka arkaya gelmesiyle turizmciler tatil sezonunun erken başlamasını ümit ediyor.
Antalya'da turizmciler, 8 Nisan'ın da resmi tatil ilan edilip, böylece 2 hafta sonunun birleştirerek Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasına yönelik çağrı yaptı. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" dedi.
Kış aylarının sona ermesi, 30 günlük oruç dönemi ve 31 Mart seçim yorgunluğunun ardından gelecek olan Ramazan Bayramı tatili için tüm oteller, şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Ramazan Bayramı tatili, bu yıl arife günü olan 9 Nisan'da başlayıp, 12 Nisan'da sona eriyor. 1
3-14 Nisan hafta sonu da eklenince tatil süresi, 5,5 gün oluyor. 8 Nisan'ın da tatil ilan edilmesi durumunda, bayram tatilinin 6-14 Nisan tarihleri olarak 9 güne uzatılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.
AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, hem Ramazan ayı hem de seçim sürecine dikkati çekerek, mart ayı üçüncü haftası itibarıyla Nevruz döneminin de başlayacağını söyledi. Antalya'da Nevruz döneminde İran'dan ciddi düzeyde misafir ağırlandığını belirten Kavaloğlu, "Bütün Türk dünyası, Türk coğrafyasını da ilgilendiren bir tatil dönemi bu.