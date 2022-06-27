Bayram tatili kaç gün 2022 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor tatil haberi
2022 yılı içindeki dini bayramlardan sonuncusu olan Kurban bayramı için geri sayım başladı. Bu sene kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Kurban bayramı tatili ise 8 Temmuz arefe günü yani cuma öğleden sonra başlayacak. 4 gün süren Kurban bayramı 12 Temmuz'da bitecek. 15 Temmuz cuma günü ise resmi tatil olacak. Peki kurban bayramı tatili 9 gün olacak mı, haftasonu ve 15 temmuz ile birleşecek mi?
Kurban bayramı için geri sayım artık çoktan başladı. Müslüman aleminin dini bayramlarından biri olan Kurban Bayramı bu sene 9 temmuz cumartesi günü başlayacak. 4 gün süren Kurban Bayramı 12 Temmuz Çarşamba günü sona erecek. 15 Temmuz cuma günü ise 2022 yılının resmi tatillerinden biri olan Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanacak.
Kurban bayramı için planları yapmak isteyen binlerce vatandaş ise kurban bayramı tatili 9 gün olur mu araştırması yapıyor. Bugün Kabine Toplantısında bayram tatili hakkında nihai kararın verilmesi ve Kurban bayramının 9 gün tatil olması için kararın çıkması bekleniyor. Eğer Kurban Bayramı 9 gün olursa 13-14 Temmuz'da tatil olacak ve 16-17 Temmuz haftasonu ile birleşecek.
Kurban Bayramı ne zaman: 8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
2022 Kurban bayramı…
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı