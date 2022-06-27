Bayram tatili kaç gün 2022 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor tatil haberi

Kurban bayramı için planları yapmak isteyen binlerce vatandaş ise kurban bayramı tatili 9 gün olur mu araştırması yapıyor. Bugün Kabine Toplantısında bayram tatili hakkında nihai kararın verilmesi ve Kurban bayramının 9 gün tatil olması için kararın çıkması bekleniyor. Eğer Kurban Bayramı 9 gün olursa 13-14 Temmuz'da tatil olacak ve 16-17 Temmuz haftasonu ile birleşecek.