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Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa’da feci kaza, bir aile yok oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa’da feci kaza, bir aile yok oldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki polis memuru, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa’da feci kaza, bir aile yok oldu

Şanlıurfa'dan feci bir kaza haberi geldi.Batuhan Akar’ın kontrolünden çıkan 44 BA 255 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki  kamyonla çarpıştı.

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Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa’da feci kaza, bir aile yok oldu

Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.

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Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa’da feci kaza, bir aile yok oldu

Batuhan Akar’ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa’dan Malatya’ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

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Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa’da feci kaza, bir aile yok oldu
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