Bayram tatili için yola çıkmışlardı! Şanlıurfa’da feci kaza, bir aile yok oldu
Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki polis memuru, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'dan feci bir kaza haberi geldi.Batuhan Akar’ın kontrolünden çıkan 44 BA 255 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki kamyonla çarpıştı.
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Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.
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Batuhan Akar’ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa’dan Malatya’ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
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