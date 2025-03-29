BIST 9.659
DOLAR 37,98
EURO 41,16
ALTIN 3.768,01

Bayram tatili 9 gün oldu! Herkes oraya gidiyor kuyruk aldı başını gitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Bayram tatili 9 gün oldu! Herkes oraya gidiyor kuyruk aldı başını gitti

Ramazan Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyen Türk turistler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu.

Bayram tatili 9 gün oldu! Herkes oraya gidiyor kuyruk aldı başını gitti

Arife gününde sabah saatlerinde yaşanan turist yoğunluğu, Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında karşılıklı seferler düzenleyen feribot firmalarının işletmecilerini sevindirdi.

14
Bayram tatili 9 gün oldu! Herkes oraya gidiyor kuyruk aldı başını gitti

Bölgedeki otoparklarda da araç yoğunluğu yaşandı.

24
Bayram tatili 9 gün oldu! Herkes oraya gidiyor kuyruk aldı başını gitti

Tatilinin bir bölümünü Midilli Adası'nda geçirmeyi planlayan oyuncu Bülent Şakrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Midilli'nin güzel bir ada olduğunu ve burada iki gün kalmayı planladığını söyledi.

34
Bayram tatili 9 gün oldu! Herkes oraya gidiyor kuyruk aldı başını gitti
44