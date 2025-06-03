Bayram öncesi sürücüye kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi, fiyatlar değişti

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki yükseliş ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yeniden zamlandı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 4 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam geldi. Peki 3 Haziran 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?