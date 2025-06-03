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Bayram öncesi sürücüye kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi, fiyatlar değişti

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Bayram öncesi sürücüye kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi, fiyatlar değişti

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine yeniden zam yapıldı. Peki, 3 Haziran 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Bayram öncesi sürücüye kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi, fiyatlar değişti - Resim: 1

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken motorinin litre fiyatına indirim gelecek. Beklenen indirim 1 lira olacak. Motorin indirimi 6 Haziran cuma günü pompaya yansıyacak. 

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Bayram öncesi sürücüye kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi, fiyatlar değişti - Resim: 2

BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki yükseliş ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yeniden zamlandı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 4 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam geldi. Peki 3 Haziran 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

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Bayram öncesi sürücüye kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi, fiyatlar değişti - Resim: 3

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

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Bayram öncesi sürücüye kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi, fiyatlar değişti - Resim: 4

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin litre fiyatı: 46.89 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.19 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.19 TL/LT

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