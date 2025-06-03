Bayram öncesi sürücüye kötü haber! Akaryakıta çifte zam geldi, fiyatlar değişti
Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine yeniden zam yapıldı. Peki, 3 Haziran 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken motorinin litre fiyatına indirim gelecek. Beklenen indirim 1 lira olacak. Motorin indirimi 6 Haziran cuma günü pompaya yansıyacak.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM
Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki yükseliş ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle yeniden zamlandı. Dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 4 kuruş, motorine ise 8 kuruş zam geldi. Peki 3 Haziran 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İSTANBUL (AVRUPA)
Benzin litre fiyatı: 46.89 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 46.19 TL/LT
Otogaz litre fiyatı: 26.19 TL/LT