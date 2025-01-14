Bayram öncesi emekliyi heyecanladıran zam! Rakam verdi, böyle duyurdu

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ederken SGK Uzmanı Özgür Erdursun Mynet'e konuştu. Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75; memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54; asgari ücrete yüzde 30 ve en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira olarak zamlandığını hatırlatarak şu cümleleri kurdu: