Bayram namazı vakitleri Diyanet 2022 il il Kurban bayramı namaz saatleri kaçta kılınacak?

Yarın, Kurban Bayramı başlıyor. Birlik ve beraberliğin sembolu olan bayramlarda ilk günün sabahı camilere dolacak olan vatandaşlar ise bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri tarafından il il bayram namaz vakitleri yayınlandı. Peki Bayram namazı saat kaçta 2022 İşte İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri...