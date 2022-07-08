Bayram namazı vakitleri Diyanet 2022 il il Kurban bayramı namaz saatleri kaçta kılınacak?
2022 yılının son dini bayramı Kurban Bayramı yarın yani 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bayramların birinci günü sabah kılınan bayram namazı vakitleri ise vatandaşların merak konusu oldu. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan bayram namazı vakitlerine göre İstanbul'da 06.15, Ankara'da 06.03, İzmir'de 06.29, Bursa'da 06.17, Antalya'da 06.18'de kılınacak. Peki hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacak? İşte il il kurban bayramı namaz vakitleri...
Yarın, Kurban Bayramı başlıyor. Birlik ve beraberliğin sembolu olan bayramlarda ilk günün sabahı camilere dolacak olan vatandaşlar ise bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri tarafından il il bayram namaz vakitleri yayınlandı. Peki Bayram namazı saat kaçta 2022 İşte İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.
Adana 06.00, Adıyaman 05.46, Afyonkarahisar 06.15, Ağrı 05.22, Aksaray 06.02,
Amasya 05.49, Ankara 06.03, Antalya 06.18,