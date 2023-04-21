Bayram namazı sebebiyle Türkiye'de camiler doldu
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Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camilere gelenler, bayram namazını kıldı. Camilere sığmayan cemaatler cami bahçelerinde namazlarını kıldı. Namazın ardından bayram vaazını dinleyen vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.
Gaziantep: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan vatandaşlar, Fatih Millet Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kıldı.
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GAZİANTEP NURDAĞI
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