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Bayram namazı sebebiyle Türkiye'de camiler doldu

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Bayram namazı sebebiyle Türkiye'de camiler doldu

Yurdun dört bir yanında Ramazan Bayramı sebebiyle camilere gelenler, bayram namazını kıldı. Camilere sığmayan cemaatler cami bahçelerinde namazlarını kıldı. Namazın ardından bayram vaazını dinleyen vatandaşlar daha sonra birbirleriyle bayramlaştı.

Bayram namazı sebebiyle Türkiye'de camiler doldu

Gaziantep: Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan vatandaşlar, Fatih Millet Camisi'nde Ramazan Bayramı namazı kıldı.

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Bayram namazı sebebiyle Türkiye'de camiler doldu

GAZİANTEP NURDAĞI

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Bayram namazı sebebiyle Türkiye'de camiler doldu

ADIYAMAN

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Bayram namazı sebebiyle Türkiye'de camiler doldu

ADIYAMAN

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