Bayram namazı saatleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 tedbirleri alınarak bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. Buna göre İstanbul'da bayram namazı, 06:22'de eda edilecek. İşte il il bayram namazı saatleri ve bayram namazı kılınışı...
Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 1 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'i idrak edip bayram sabahı namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Diyanet, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?
İstanbul'da bayram namazı bu yıl saat 06.22'de kılınacak.
Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,