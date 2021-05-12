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Bayram namazı saatleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı vakitleri

Bayram namazı saatleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 tedbirleri alınarak bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. Buna göre İstanbul'da bayram namazı, 06:22'de eda edilecek. İşte il il bayram namazı saatleri ve bayram namazı kılınışı...

Bayram namazı saatleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı vakitleri

Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 1 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'i idrak edip bayram sabahı namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Diyanet, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.

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Bayram namazı saatleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana özel sitesinde yer alan duyuruya göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: 

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Bayram namazı saatleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı vakitleri

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta?
İstanbul'da bayram namazı bu yıl saat 06.22'de kılınacak.

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Bayram namazı saatleri! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bayram namazı vakitleri

Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,

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