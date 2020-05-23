Bayram mesajları 2020 kısa resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bu sene Ramazan Bayramı'nı sevdiklerimizle, eşimizle dostumuzla geçiremeyeceğiz. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öpemeyeceğiz belki ama onları yollayacağımız bayram mesajlarımızla mutlu edebiliriz. Ramazan bayramına özel en güzel, kısa ve resimli bayram kutlama mesajları haberimizde...
Müslüman aleminin özlemle beklediği Ramazan Bayramı geldi. Bu sene koronavirüs gölgesinde yaşanacak olan bayram sessiz ve sakin geçecek. Sevdiklerimizin, ailemizin, büyüklerimizin özlemiyle geçecek olan Ramazan bayramına özel mesajları, resimli bayram mesajları ve kısa öz bayram kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik.
- Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun! - Ramazan Bayramı’nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. - Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun
- Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Buhayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… - Küskünlerin barıştığı, sevenlerin biraraya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
- Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun... - Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun! - Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz. - Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!