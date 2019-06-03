Bayram mesajları 2019 resimli Ramazan bayramı tebrik sözleri yeni
Ramazan Bayramı için artık son saatler. Yarın yani 4 Haziran Salı günü bayramın birinci günü kutlanacak. Bu bayramda yanına gidip bayramlaşamadığınız eşinize dostunuza yollayacağınız en özel resimli bayram mesajları haberimizde.
Ramazan Bayramına özel şeker tadında en güzel resimli bayram mesajları derlemesi haberimizde. Ramazan bayram yarın yani 4 Haziran salı günü başlayacak. Yanına gidip elini öpemediğiniz ya da bayramlaşamadığınız eşiniz dostunuza özel en güzel resimli bayram mesajları ve bayram tebrik sözleri haberimizde.
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- Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun! - Ramazan Bayramı’nın milletimizin diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz. - Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun