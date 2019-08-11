Bayram mesajları 2019 Kurban Bayramı kısa resimli komik mesajlar

Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Bayramın en güzeli aile ile geçen, en hayırlısı ibadetle dolandır. Kurban Bayramınızı hem güzel hem hayırlı geçirmeniz dileği ile!