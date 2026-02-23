Bayram ikramiyesi için zamlı rakam masada! İşte emekliyi bekleyen 3 ihtimal

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 3 SENARYO

Haberde bayram ikramiyeleri ile ilgili 3 ayrı söylenti olduğu kaydedilirken son olarak 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin 1. senaryoyla yüzde 25 artışla 5 bin TL, 2. senaryoyla yüzde 30 artış oranıyla 5500 TL, 3. senaryoyla ise yüzde 35 artışla 6 bin TL olmasının beklendiği aktarıldı.