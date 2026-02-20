Bayram ikramiyesi için 12 bin TL rakamı sızdı! Bu kişiler ikramiye alamayacak!
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve kimler bayram ikramiyesi alamayacak? İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin maaş artış oranları geçtiğimiz günlerde belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 12,19 oranında artırılırken, memurlar ve memur emeklileri için bu oran yüzde 18,60 olarak uygulandı. Kök aylığı düşük seviyede bulunan yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin geliri ise memurlara yapılan zam oranına paralel şekilde yükseltildi. Yapılan düzenleme sonucunda en düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 889 liraya çıkarken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı da 20 bin TL'ye ulaştı.
3 FARKLI SENARYO KONUŞULUYOR
Kulislerde, bayram ikramiyesine yönelik üç ayrı formül konuşuluyor. Buna göre mevcut tutara 1.000 ya da 1.500 TL zam yapılması halinde ikramiyenin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığında belirlenebileceği konuşuluyor.
Öte yandan, bütçe dengelerinin elvermesi durumunda 6.000 TL'lik bir rakamın da seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.
TOPLAM ÖDEME 10 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞMEYECEK
Bayram ikramiyesinin en az 5 bin TL seviyesine çıkarılması halinde, emekliler Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda en az 10 bin TL ödeme almış olacak.
Tutarın 5 bin 500 TL olarak belirlenmesi durumunda iki bayramda ödenecek toplam miktar 11 bin TL'ye ulaşacak. İkramiyenin 6 bin TL'ye yükseltilmesi halinde ise emeklilerin hesabına yıl içinde toplam 12 bin TL yatırılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANIYOR?
Bayram ikramiyesi yalnızca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle sınırlı değil; oldukça geniş bir hak sahibi kitlesini kapsıyor.
Bu kapsamda SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklilerinin yanı sıra malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar da ödemeden yararlanıyor. Sürekli iş göremezlik geliri bulunanlar ile dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ikramiye ödeniyor.