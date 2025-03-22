Bayram ikramiyesi bekleyen emekliyi heyecanlandıran haber! Yatıyor mu?
Emeklilerin bayram ikramiyeleri Meclis onayından sonra 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması planlanıyordu. Ancak Meclis'te yaşanan aksamalar emekliyi tedirgin etti. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyesinin akıbetini açıkladı.
Emekliler bayram ikramiyelerini bekliyor. Meclis'ten onaylanması gereken 4.000 TL'lik ikramiyelerin akıbeti henüz açıklanmadı. Görüşmeler salı gününe kaldı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, ödemelerin önümüzdeki hafta içinde yapılmasını beklediğini duyurdu.
"Emekliler, bayram ikramiyelerinin akıbetini merakla bekliyor. Normal şartlarda bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmesi gereken ikramiyeler, hala onaylanmadı. Meclis’in bugün çalışmıyor olması ve hafta sonunun araya girmesi nedeniyle süreç pazartesi veya salı gününe sarktı.
4.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin geçtiğimiz hafta Meclis’ten geçmesi gerekiyordu. Normal takvime göre, 24 Mart itibarıyla hesaplara yatması bekleniyordu. Ancak Meclis’te yaşanan gecikmeler nedeniyle ikramiyelerin onay süreci uzadı. Meclis çalışmadığı için görüşmeler pazartesi veya salıya ertelendi. Bu durumda, bayram ikramiyelerinin önümüzdeki hafta içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
BAYRAMDAN ÖNCE ÖDEME YAPILACAK MI?
En çok sorulan sorulardan biri de bayram ikramiyelerinin emeklilerin hesaplarına ne zaman yatacağı. İlk planlamaya göre ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması öngörülüyordu. Şu anki süreç göz önüne alındığında, ikramiyelerin bayramdan önce yatacağı tahmin ediliyor. Ben bir aksama olacağını düşünmüyorum.