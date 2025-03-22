Bayram ikramiyesi bekleyen emekliyi heyecanlandıran haber! Yatıyor mu?

BAYRAMDAN ÖNCE ÖDEME YAPILACAK MI?

En çok sorulan sorulardan biri de bayram ikramiyelerinin emeklilerin hesaplarına ne zaman yatacağı. İlk planlamaya göre ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması öngörülüyordu. Şu anki süreç göz önüne alındığında, ikramiyelerin bayramdan önce yatacağı tahmin ediliyor. Ben bir aksama olacağını düşünmüyorum.