Bayram ikramiyesi alacaklar dikkat! Herkese aynı para yatmayacak, SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı
Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, ödemelerin 4 bin TL olarak devam edeceğini duyurdu. Ancak tüm emekliler aynı tutarı alamayacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamaları dikkat çekti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kurban Bayramı ikramiyeleri hakkında konuşan Işıkhan, Ramazan Bayramı’nda verilen 4 bin TL’lik ödemenin bu bayramda da aynı kalacağını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her emekliye aynı tutarda ikramiye yatmayacağını söyleyen Erdursun şunları kaydetti:
-"Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinde herhangi bir artış yapılmayacak ve tutar 4.000 TL olarak uygulanacaktır. Ancak tüm emekliler bu tutarı aynı şekilde almayacaktır. Ödemeler, hak sahipliği durumuna göre farklılık göstermektedir:
KİM NE KADAR İKRAMİYE ALACAK
-Kendi primleriyle emekli olanlara: 4.000 TL.
-Dul olup çalışmayan veya emekli olmayanlara: 3.000 TL
-Dul olup çalışan ya da emekli olanlara: 2.000 TL.
-Yetim aylığı alanlara: 1.000 TL.