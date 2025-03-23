Bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor! SGK tarihleri duyurdu

Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.