Bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılıyor! SGK tarihleri duyurdu
Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesi için tarih belli oldu. SGK'dan açıklama geldi. Ödemeler 24 Mart 2025 tarihinde başlıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.
Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Buna göre ödeme tarihleri şöyle:
SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:
17, 18, 19 olanlara 24 Mart
20, 21, 22 olanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart
BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart