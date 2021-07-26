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 Bayram bitti mesai başladı, İstanbul güne trafikle uyandı

 Bayram bitti mesai başladı, İstanbul güne trafikle uyandı

9 günlük Kurban Bayramı Tatilinin sona ermesi ile birlikte Megakent’te haftanın ilk iş günü sabahı araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinde de trafik yoğunluğu oluştu.

 Bayram bitti mesai başladı, İstanbul güne trafikle uyandı

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte yeni haftanın ilk gününde mesai başladı. İstanbul’da ise sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkan vatandaşların toplu taşımayı kullandıkları görüldü. 

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 Bayram bitti mesai başladı, İstanbul güne trafikle uyandı

Ayrıca kendi araçları ile işe gitmek isteyen vatandaşların trafiği hareketlendirdi.

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 Bayram bitti mesai başladı, İstanbul güne trafikle uyandı

Toplu taşımayı tercih eden vatandaşların metrobüs ve otobüs duraklarında beklerken maske takıp, sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü. 

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 Bayram bitti mesai başladı, İstanbul güne trafikle uyandı

Şehrin önemli güzergahlarından biri olan E-5 Karayolu Halıcıoğlu Mevkiinde de yoğunluk yaşandı.

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