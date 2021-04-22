Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bugün yapılan ilk atış testini başarıyla tamamlarken, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.