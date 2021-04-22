Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı, ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen bir adet MAM-C, bir adet MAM-L ve ilk kez kullanılan bir adet MAM-T akıllı mühimmatları ile havalandı.
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bugün yapılan ilk atış testini başarıyla tamamlarken, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen test sırasında Akıncı TİHA'dan lazer hedefleme ile gönderilen harp başlığı bulunmayan cansız test mühimmatlarının 3'ü de tam isabetle hedefleri vurmayı başardı.
Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk atış testine projeye liderlik eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı. Test için Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Roketsan ekibine ise Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ile Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci liderlik etti.
Atış testi için havalanmadan önce apronda bekleyen Bayraktar Akıncı PT-3 TİHA'nın kanat altında bulunan ve ilk kez atılacak MAM-T mühimmatı, Prof. Dr. İsmail Demir, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile projede görev alan Baykar ve Roketsan ekipleri tarafından imzalandı.