Bayrak asan dayı yeniden balkonda! 100. yıl için haydi asın bayrakları...

Ne zaman önemli bir olay olsa onun balkona bayrak asarken çekilmiş fotoğrafı ve değişik versiyonları dolaşıma sokuluyor. 2013 yılında balkonuna bayrak asarken çekilen fotoğrafı internet fenomeni haline gelen adam, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için balkonuna bir kez daha bayrak astı.