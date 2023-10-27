Bayrak asan dayı yeniden balkonda! 100. yıl için haydi asın bayrakları...
2013 yılında balkonuna bayrak asarken çekilen fotoğrafı internet fenomeni haline gelen adam, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için balkonuna bir kez daha bayrak astı. İşte Balıkesir'li 'bayrak asan dayı'nın 100. yıl için çağrısı...
Ne zaman önemli bir olay olsa onun balkona bayrak asarken çekilmiş fotoğrafı ve değişik versiyonları dolaşıma sokuluyor. 2013 yılında balkonuna bayrak asarken çekilen fotoğrafı internet fenomeni haline gelen adam, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için balkonuna bir kez daha bayrak astı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yaşayan Salih Tahtalıoğlu, 2013 yılında balkonuna Türk bayrağı astığı fotoğrafla internet fenomeni haline geldi. Pek çok konuda Tahtalıoğlu'nun fotoğrafı paylaşıldı ve farklı versiyonları yapıldı.
"Bayrak asan dayı" olarak tanına Salih Tahtalıoğlu, bu kez Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 100. yılı için balkona çıktı.
Dursunbey Belediyesi'nden yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin 'Bayrak asan dayı' olarak tanıdığı, internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu sefer balkona Cumhuriyetin 100. yılı vesilesi çıktı" denildi.