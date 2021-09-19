'Bayılma taklidi yapardım' deyip Miss Turkey 2021 güzelleri anlattı: Cansu Dere’ye benzetiyorlar

◊ Yarışma sonrası senin için daha yoğun geçiyor öyleyse...

- Sürekli çekimler oluyor. Tacım verildikten sonra hemen kıyafet provası oldu, çekimler yaptık. Sonra “Ben bir kulise geçip ağlayabilir miyim?” dedim. Orada da iki hanımefendi vardı “Fotoğraf çektirebilir miyiz?” dedi. “Ağlamak istiyorum” dedim, “Yok yok fotoğraf çektirelim” dediler. Gözyaşımı sildim, poz verdim. Ağlamaya bile fırsatım olmadı diyebilirim.