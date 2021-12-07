Bayide 16 TL, burada 2 TL! Almak için kilometrelerce kuyruk bekliyorlar
BURSA Uludağ'dan gelen ucuz ve doğal suyu bidonlarına doldurmak isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturup saatlerce sıra bekliyor. Vatandaşlar bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hamamlıkızık köyünde bulunan bir su firmasına ait Uludağ'dan gelen doğal kaynak suyunu vatandaşlara yüzlerce çeşmeden doldurma imkanı sunuyor. Vatandaşlar bayide 16 lira olan 19 litrelik damacanalarını burada 2 lira 50 kuruşa dolduruyor.
Kaliteli su ucuz fiyata sunulunca büyük rağbet görüyor. Su işletmesinin önünde sürekli kilometrelerce araç kuyruğu oluşuyor. Sürücüler ucuz sudan damacanalarına doldurmak için saatlerce kuyrukta bekliyor.
Kuyrukta beklemeyip kaynak yaparak sıra bekleyenlerin önüne geçen bir vatandaş ise itiraf edip sırada bekleyenlerden helallik istedi.
Su doldurmak için saatlerce kuyrukta beklediklerini ifade eden vatandaşlar şunları söyledi: "Buranın suyunu yıllardır kullanıyoruz. Çok memnunuz. Fiyatı da uygun."