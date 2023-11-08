Bayern Münih-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Bundan önceki Manchester United, ve Bayern Münih maçları TV8,5 ekranından şifresiz yayınlanmıştı. Bu maçın da şifresiz olarak yayınlanabileceği düşünülüyor.