Bayern Münih-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2. sırada bulunan Galatasaray, gruptaki 4. maçına Bayern Münih karşısında çıkacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ve Galatasaray' teknik direktörü Okan Buruk'un sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Peki, Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Bayern Münih ile kendi sahasında oynadığı maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, rövanş mücadelesinde kazanmak ve gruplardaki yerini korumak istiyor.
Peki, Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında bu akşam deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Bundan önceki Manchester United, ve Bayern Münih maçları TV8,5 ekranından şifresiz yayınlanmıştı. Bu maçın da şifresiz olarak yayınlanabileceği düşünülüyor.