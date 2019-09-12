Bayburt’tan kaçan firari inek Gümüşhane’de bulundu
BAYBURT’un Gökçedere Köyü’nden satın alındığı gün kaçan inek 55 kilometre uzaklıktaki Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kale Köyü’nde bulundu.
GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesindeki hayvan pazarından 7 Eylül tarihinde Ersil Aydın adlı çiftçinin aldığı 2 inekten biri, satın aldığı günün akşamında yayladan kaçtı. İki gün boyunca dağları, tepeleri, dereleri aşan inek 9 Eylül günü gece yarısı Gümüşhane’nin merkeze bağlı Kale Köyü’nde bir evin bahçesine girdi.
Ev sakinlerinin gece yarısı kapıya çıkmasıyla fark edilen inek 4 gün boyunca beslenirken, önce Kale Köyü’nde daha sonra civar köylere haber salınmasına rağmen sahibi bulunamadı. Jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı çalışmayla kulak küpesinden Giresun’un Alucra ilçesine bağlı olduğu anlaşılan ineğin sahibi arandığında bu kez ineğin satıldığı bilgisine ulaşıldı.
Sahibi bulunamayan ve 'Garip' adı verilen ineğe ev sahipleri 4 gün boyunca su ve ot verirken, sahibinin bulunması için çekilen video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşıldı.
Videonun yayılmasının ardından Bayburt iline bağlı Gökçedere Köyü’nden Ersil Aydın adlı üretici hayvanını akşam saatlerinde gelerek teslim aldı.