Bayburt'ta uçurumdaki mescit görenleri şaşkına çeviriyor

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nda, zirvenin dik yamaçlarındaki yalçın kayalıklar üzerinde bulunan Kırklar Mescidi, doğa tutkunları ve dağcıların rotasında yer alıyor.

Soğanlı Dağları'nda, yöre halkı tarafından "Kırklar Tepesi" olarak bilinen, üç tarafı uçurum olan ve bölgeye hakim bir noktada inşa edilen mescit, ziyaretçilerine eşsiz manzara sunuyor.

Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan tepeye hem araçla hem de patika yollardan yürüyerek ulaşım sağlanabiliyor.

Tepedeki taşlarla inşa edilen, daha sonra elden geçirilerek ahşap malzeme ile yenilenen mescitte, geceyi ibadetle geçirmek isteyen ve burada konaklayan kişiler için mutfak ve konaklayacak alan da bulunuyor.

Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen mescit, geçmiş yıllarda manevi yönlerini güçlendirmek isteyen kişilerce tercih edilirken, son yıllarda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen kişilerin de rotasında yer alıyor.

