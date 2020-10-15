Bayburt'ta köylüler 'cin parası' buldular! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı

Bölgede çiftçilik yapan Hasan Kara, "Yaklaşık 35 senedir bu köyde yaşıyorum. Buralarda gezdiğimiz zaman fosiller bulurduk ve 'cin parası' derdik. Bu alanın kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi bizleri mutlu etti. Yetkililerin, burada inceleme yapmasını istiyoruz" dedi.