Bayburt ve Trabzon'da büyük sevinç 60 yıllık hayal gerçek oldu
KARADENİZ'i Bayburt üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Salmankaş Tüneli tamamlandı. 60 yıllık hayal gerçek olurken, Bayburt’tan çıkan bir kişi 50 dakika sonra sahile varacak.
Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni Trabzon ve Bayburt üzerinden daha kısa mesafede birbirine bağlayacak Salmankaş Tüneli ve bağlantı yolları projesi, 1960 yılında gündeme geldi. Proje için 2012 yılında ilk adım atılarak, çalışma başlatıldı.
3 saatlik yol yarıya indi
170 milyon liraya mal olan projeyle Salmankaş Geçidi'ne 4 bin 30'ar metrelik çift tüp tünel ile viyadük ve bağlantı yolları yapıldı. Trabzon'un Araklı ilçesi ile Bayburt arasında yeni ve güvenli ulaşım koridoru oluşturan projenin tamamlanmasıyla 60 yıllık hayal gerçek oldu, 3 saatlik yol mesafesi de yarıya indi.
Tünele şehit polisin ismi verildi
Tünele, İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan Bayburtlu polis memuru Hamit Şahin’in adı verildi.
60 yıldır hayal ediliyordu
Salmankaş Tüneli’nin yöre halkı tarafından 60 yıldır hayal edildiğini dile getiren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, yolun, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin ulaşımında alternatif olacağını belirtti.