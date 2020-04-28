Bayat pidelerden kebap nasıl yapılır iftarlık lezzet!
Ramazan'ın baş tacı pideler ertesi gün bayatladığında bile sofralarınızın baş köşesinde bayat pide kebabı olarak yerini alabilir. Peki ağız sulandıran bayat pide kebabı nasıl yapılır? İşte detaylar...
Malzemeler
1 yemek kaşığı tereyağı
250 gram dana kuşbaşı eti
1/2 su bardağı sıcak su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Domates Sos İçin:
1 yemek kaşığı domates
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
Pideleri Lezzetlendirmek İçin:
1/2 adet ramazan pidesi (küp küp doğranmış)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
Üzerini Süslemek İçin:
1 adet soğan
1 yemek kaşığı ince kıyılmış maydanoz
Tereyağını eritin ve etleri hafif renk alana kadar çevire çevire pişirin.
Sıcak suyu ilave edin ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Etler pişerken domates sos ve pideleri hazırlayın.
Domates sos için, iri iri doğranmış domatesleri zeytinyağında ezerek pişirin. Biber salçasını ve baharatları ilave edip fokurdatın.