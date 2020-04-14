Bayat ekmeklerden börek nasıl yapılır?
Bayat ekmek dilimlerini değerlendirip nefis bir kahvaltılık börek hazırlamaya ne dersiniz?Bayat ekmeklerden börek nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...
Malzemeler
3 adet yumurta
1 su bardağı süt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 demet maydanoz
1 adet ekmek(10-12 dilim)
2 yemek kaşığı tereyağı(veya margarin)
2 adet domates
5 adet çarliston biber
3 adet kapya biber
6 dilim hindi jambon
1 su bardağı kaşar peyniri
Yumurta, süt, sıvı yağ ve baharatları bir kaseye alın. İnce ince doğradığınız maydanozu da ekleyerek güzelce karıştırın.
Ekmek dilimlerinin her iki tarafına da azar azar tereyağı veya margarin sürün. Yağlamış olduğunuz yuvarlak kek kalıbına dilimleri aralıklı olarak yerleştirin.
Domatesleri yuvarlak biçimde dilimleyin. Çarliston ve kapya biberi de ikiye veya dörde bölerek dilimleyin. Tohumlarını ve sapını atın. Hindi füme dilimlerini de ortadan ikiye bölün.